Le tendenze del 2021

L’attenzione verso l’ambiente, la ricerca della bellezza, l’ottimizzazione degli spazi, la cura di noi stessi e di chi ci sta a cuore. Che il 2021 possa essere l’anno della ripartenza è l’auspicio di tutti, al culmine di 12 mesi che hanno stravolto certezze, abitudini e modo di vivere.

Pinterest, il social che ispira 400 milioni di utenti, ha raccontato le tendenze dell’anno che verrà attraverso i suoi Predicts. Nel report annuale vengono raggruppati per temi tutti i termini che hanno registrato un’impennata negli ultimi mesi. Vengono quindi messi insieme tutti gli intenti di ricerca fatti dagli utenti prima di essere messi in pratica.

Tra i termini più ricercati rientrano “specchio con luci a led” e “stanza con luci neon”. Lo stile è quello preferito dalla generazione Z, quella dei nati a inizio del nuovo secolo, e farà tendenza. Gli appartamenti avranno tinte fluorescenti e luci a basso consumo, più attente all’ambiente. Non è però tutto…nuovo quello che luccica! Anche i vecchi hobby torneranno alla ribalta, come dimostrato dalle ricerche su come imparare a lavorare a maglia. Il fai da te è in forte risalita, complici anche le molte ore trascorse in casa, e diventerà ancora più di tendenza con l’anno nuovo.

Tra le mura domestiche, in fin dei conti, siamo diventati tutti cuochi. Per esigenza, per necessità o semplicemente per far girare più velocemente le lancette, i mesi del lockdown hanno registrato un forte aumento degli chef improvvisati. Non a caso “impiattamento gourmet” è una ricerca in salita al pari di “pane artistico”. Il significato? La bellezza verrà ricercata anche nel cibo.

Pantaloni larghi e tute confortevoli. Cambia anche la moda: lo stile comodo non impedisce di fare bella figura anche nelle videochiamate. E non importa in quale angolo della casa. Impareremo infatti ad ottimizzare gli spazi, rendendo ciascuno a prova di ufficio, come testimonia la ricerca crescente di “libreria divisoria”. Lo stile? Rigorosamente Japandi, ovvero un mix tra il design nipponico e quello scandinavo, fatto da colori neutri e linee pulite. Casa sarà arredata così, mentre per il bagno si cerca un “design minimalista”. Nel tepore del proprio giaciglio non mancheranno gli animali, con qualche variazione sul tema rispetto al passato. In base alle ricerche ci prenderemo di lucertole, rane e chiocciole. Non propriamente gli amici a quattro zampe per definizione.

Guai però a pensare che (anche) il 2021 sia da vivere soltanto tra le mura domestiche. Nel 2021 saremo nomadi, assecondando il nostro desiderio di evasione. “Accessori per camper” e “contare le stelle in coppia”, del resto, indicano la rotta da seguire: immersi nella natura. L’introspezione e la cura di sé fare parte di grandi e piccoli, caratterizzando anche il loro rapporto e le interazioni. I genitori hanno cercato storie con morale e spunti per insegnare le buone maniere. Mai come in questo caso, più che una tendenza, un tema che non può né deve mai passare di moda.

(Foto: Claud Richmond on Unsplash