Da Celine Dion a Tiziano Ferro. Anche le star trascorrono il Natale in famiglia

Per questo insolito Natale abbiamo dovuto rinunciare al classico clima festoso, alle lunghe tavolate e alle rimpatriate con amici e parenti, ma abbiamo certamente avuto l'occasione di riscoprire il calore degli affetti più cari e il valore della famiglia.

Una festa decisamente più intima e contenuta anche per le tante celebrità, che non hanno esitato a condividere gli auguri con i fan mostrandosi in maglioncini natalizi e deliziosi pigiami coordinati con gli altri componenti della famiglia. Tra queste c'è Celine Dion che ha scelto dei pigiamini con stelle dorate per sé e per i figli per augurare ai fan "amore, pace, buona salute e la promessa di giorni più luminosi nel nuovo anno".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Céline Dion (@celinedion)

John Legend ha condiviso un dolcissimo video di auguri girato in tenuta casalinga con la sua splendida bimba di 4 anni, Luna Simone Stephens, utilizzando un filtro di Natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Legend (@johnlegend)

Mariah Carey, la regina indiscussa del Natale, ha condiviso due post scegliendo per lei e le sue figlie prima un pigiama coordinato in stile animalier, poi uno scozzese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)

I Beckham, sebbene in pigiama coordinato, non hanno rinunciato allo stile e all'eleganza. Niente colori accesi, quello che spicca è però l'immancabile cappello da Babbo Natale indossato da papà David.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Spostandoci in Italia, troviamo Laura Pausini con il compagno Paolo Carta e la figlia Paola in pigiami coordinati a strisce. Nella didascalia la cantante ammette candidamente: "Noi siamo in pigiama da 3 giorni!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

(Credits photo: Getty)