Il suono dell'aurora boreale trasformato in musica è un incanto

L'aurora boreale è uno degli spettacoli della natura più affascinanti che ci siano. L'incanto vero e proprio arriva quando possiamo sentire il suo suono. Sì, perché un biologo e un compositore hanno fatto qualcosa di straordinario: hanno trasformato il rumore di questo fenomeno in musica!

Il 26 dicembre, durante una trasmissione radiofonica, potremo ascoltare un brano inedito, un coro meraviglioso che arriva direttamente al cielo e ci farà sognare ad occhi aperti. Insieme alla melodia prodotta dall'aurora boreale ci sarà anche il canto delle balene.

L'aurora boreale, grazie alle sue luci verdi, produce onde elettromagnetiche quando il vento solare incontra il campo magnetico della Terra. La musica deriva proprio da queste onde: le onde sono state trasformate in suoni che il nostro orecchio può percepire.

La biologa Karin Lehmkuhl Bodony vive in Alaska ed è solita ammirare questo fenomeno incantevole. Un giorno ha scoperto che poteva registrare il suo suono attraverso ricevitore a frequenza molto bassa (VLF). Così è nato questo progetto. In una recente intervista, Karin ha dichiarato: "Ascoltare quei suoni ‘whoosh-whoosh’, che sono così simili a quello che vedi, è davvero speciale. Ci sono momenti in cui sono solo normali chiacchiere di sottofondo, suoni scoppiettanti e poi ci sono altre volte in cui è davvero bello, bei suoni sibilanti e un ritornello che ricorda il richiamo di rane. Se fosse sempre lo stesso non sarebbe così divertente uscire ad ascoltarlo".

Al suo fianco c'è il compositore Matthew Burtner, specializzato in suoni naturali. Il fortunato connubio ha dato vita a qualcosa di unico nel suo genere. Ecco come ha commentato la sua esperienza: "La cosa veramente sorprendente è che puoi ascoltarli in qualsiasi momento della giornata. Tendiamo a pensare che accadano di notte perché è allora che li vediamo, ma il fatto che non dovessi essere fuori di notte è stato sorprendente. Potremmo tirare fuori il registratore VLF in qualsiasi momento e ascoltarli semplicemente attraverso la copertura nuvolosa".

I suoni così catturati sono stati poi sintetizzati, in modo da modificarne il timbro e far suonare l'aurora boreale in maniera armoniosa e delicata. Il risultato è un brano di 6 minuti che sembra il dialogo tra terra e cielo, tra esseri umani e natura.

C'è uno scopo nobile in tutto questo: sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici e ricordarle quanto impatto ha sul Pianeta che la ospita.

