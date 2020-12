Natale: volete vincere ai giochi da tavolo? Distraete gli uomini con la musica rock

Durante Natale i giochi da tavolo sono un grande, immancabile classico. E anche se quest'anno non ci saranno le grandi tavolate e le grandi riunioni delle feste, giocare ai tradizionali gioxhi da tavola si può, anche se in pochi. Se amate vincere e se siete donne, questa è la notizia che fa per voi. Secondo una ricerca dell'Imperial College di Londra gli uomini che giocano ascoltando musica rock andrebbero in confusione, diventando così deboli avversari.

L'esperimento

L'esperimento, nato per scherzo, è risultato molto utile per valutare come il cervello maschile si distragga e induca all'errore quando c'è musica rock in sottofondo. Lo studio, pubblicato su The Medical Journal of Australia, ha visto la collaborazione del Royal College of Music ed è stato svolto durante l'Imperial Festival, una kermesse annuale su arte e scienza. I 300 visitatori che si sono prestati all'esperimento hanno giocato all'Allegro Chirurgo, un famoso gioco dove bisogna “operare” e asportare delle parti del corpo di un paziente disteso con piccole pinzette metalliche senza toccare le parti circostanti. Ebbene, ai giocatori sono state fornite delle cuffie con musica o rumori: un brano di Mozart, “Thunderstruck” degli AC/DC o i rumori comuni in sala operatoria. I punteggi dei giocatori hanno sottolineato un dato molto curioso: le donne sono generalmente più lente degli uomini, ma più precise, indipendentemente dalla musica in cuffia; gli uomini, al contrario, in caso di musica rock sono risultati più distratti e più lenti nell'operazione, facendo registrare in media 36 errori rispetto ai 28 fatti con Mozart o i rumori della sala operatoria nelle orecchie. In particolare Mozart sembra migliorare la concentrazione visto che sono stati fatti meno errori in assoluto durante i brani del compositore.