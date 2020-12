Le auto da sogno più belle del mondo

Tra i sogni reconditi di ogni automobilista rientrano le auto di lusso. Il fascino del motore, il sedile abbassato, la guida che richiama quella dei piloti che si è abituati a guardare alla tv fanno sognare a occhi aperti. Ecco una lista di meravigliose auto, spesso prototipi unici, assemblati a mano e con allestimenti memorabili.

Ad inaugurare la lista è la Lamborghini Sian: 819 CV per un motore che la porta a sfondare il tetto dei 350 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in 2,8 secondi. Il nome, in dialetto emiliano, significa “fulmine”. Il costo sfiora i 3 milioni di euro. Questo muro viene superato di 200mila euro dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+. Il numero non è messo a caso, ma indica le miglia orarie raggiunte, l’equivalente di 482 km/h, ovvero il record assoluto su Terra per un’auto di serie.

Tornando in casa Lamborghini, bisogna disporre di 3,5 milioni di euro per pensare di diventare proprietari di uno dei nove esemplari della Veneno Roadster. Questa hypercar, di ispirazione aeronautica, presenta un motore da 750 cavalli e raggiunge la velocità di 355 km/h. Ancora meno modelli sono quelli in commercio della Koenigsegg CCXR Trevita: ne sono stati prodotti, in Svezia e con materiali super leggeri, appena due e costano 3,8 milioni di euro ciascuno.

Si torna in Italia per ammirare il missile Pagani Huayra Imola. Il prototipo dell’azienda di San Cesario sul Panaro privilegia la velocità, tanto da essere costruita con una vernice speciale per risparmiare sul peso. Costa 4,5 milioni di euro e ha un motore da 827 CV. Non poteva mancare nella classifica delle auto più costose del mondo Bugatti, che si inserisce in classifica con i modelli Divo, Centodieci e La Volture Noire, dal costo rispettivo di 5, 8 e 16,7 milioni. Di quest’ultima, realizzata per celebrare il centenario della casa, è stato prodotto un solo modello, capace di toccare i 400 km/h.

Appena 3 milioni in meno costa la Rolls Royce Sweptails. Si tratta sostanzialmente della versione speciale di un modello di serie. L’ha commissionata un cliente desideroso di replicare lo stile del proprio aereo e dello yacht: inutile dire che è lui il proprietario dell’unico esemplare progettato. Eppure c’è un modello che riesce a battere sia lei che la più costosa delle Bugatti. Si tratta della HP Barchetta, ovvero la versione più costa della Pagani Zonda. Il suo prezzo non è mai stato ufficializzato, ma è compreso tra i 15 e i 20 milioni e, verosimilmente, supera anche quello della Volture Noire.

(Foto Pagani)