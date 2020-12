Libri sotto l'albero: i consigli di Erina

La nostra Erina ogni settimana ci dà tanti preziosi consigli di lettura con la sua rubrica Il Segnalibro. Ecco cosa ci consiglia, per le feste.

Trovare il libro giusto da regalare non è semplice, ma proviamoci!

Il più interessante che ho letto quest'anno è "Rivoluzione Z" di Giulia Blasi, edito da Rizzoli, dedicato agli adolescenti, ma anche a chi ha voglia di capire qualcosa del loro mondo, di come vivono l'amore, l'amicizia, il sesso, i social. Il libro a momenti diverte, a tratti commuove e sempre, sempre, dà da pensare.

Per chi volesse invece ridere forte, il titolo è "Un uomo a pezzi" di Francesco Muzzopappa, edito da Fazi, che è una raccolta di episodi di vita vissuta al limite del surreale scritti da un ragazzo pugliese trasferito a Milano: il confronto tra lo stile di vita settentrionale e meridionale - uno dei vari temi del libro - è semplicemente uno spasso. Non perdetelo.

Infine un suggerimento per chi preferisce farsi un bel pianto per esorcizzare la tristezza... Dopo, di solito, ci si sente meglio, giusto? Allora ecco per voi un classico, "Il mulino sulla Floss" di George Eliot, in cui conoscerete Maggie Tulliver, tra i personaggi più intensi della letteratura mondiale. Nel romanzo seguiremo le vicende di Maggie prima bambina e poi donna, alle prese con la sua estrema sensibilità, il senso della dignità, i suoi affetti viscerali e i pregiudizi della società della sua epoca: una storia che amerete e ricorderete per sempre.

Buona lettura e Buone Feste a tutti voi!