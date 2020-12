La colorata e calda tradizione dei maglioni natalizi

La scena la ricordiamo tutti. Nel film “Il diario di Bridget Jones” la protagonista, interpretata da Renée Zellweger, incontra nel periodo delle feste il fascinoso mister Darcy... con indosso un orribile maglione natalizio. Questo non impedirà a Bridget di innamorarsi del bell'avvocato. Con buona pace della renna Rudolph ricamata sul maglione....

Da allora la moda del Christmas Jumper, come lo chiamano nel mondo anglosassone, non ha conosciuto sosta. E dire che in origine si trattava di pesanti maglie confezionate a mano dalle donne anziane per tenere al caldo i pescatori del Mare del Nord...

Anche Ingrid Bergman e Clatk Gable ne avevano indossati alcuni, ma a portare il maglione di Natale alla ribalta su negli Anni Ottanta Bill Cosby, che si presentò in televisione con il cosiddetto "Ugly Christmas Jumper” (il brutto maglione di Natale). Adesso di questo capo, durante le feste, sembra quasi non si possa fare a meno. A Dallas esiste l’“Ugly Christmas Sweaters Shop”, che offre infinite varietà di modelli. E anche Whoopi Goldberg ha una lanciato la sua collezione di vistosi, incredibili maglioni natalizi.

Il Christmas Jumper è anche benefico: ogni anno infatti Save The Children lancia un'iniziativa legata a un maglione natalizio per raccogliere fondi e aiutare i bambini che vivono in situazioni di disagio (quest'anno a creare un Christmas Jumper benefico per l'associazione è stata Elodie).

E naturalmente anche le celebrità vanno pazze per il maglione natalizio. Piace naturalmente a Mariah Carey, la vera reginetta del Natale.

Pure Robbie Williams lo ha adottato con entusiasmo.

E anche Beyoncé ama indossarlo.

In Italia, lo ha appena sfoggiato Tiziano Ferro.

E molti altri artisti lo indosseranno, ne siamo certi... (Foto Getty Images)