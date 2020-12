Deepspot, apre in Polonia la piscina più profonda del mondo

Ha aperto in Polonia, a Mszczonow, Deepspot: la piscina più profonda del mondo. Con i suoi 45 metri e 47 centimetri di profondità, ha strappato il primato all’italiana Y-40 di Montegrotto Terme. La piscina patavina si ferma infatti a 42,15 metri.

Il primato di Deepspot è però destinato a durare poco più di un anno. Nel 2022, infatti, la britannica Blue Abyss è pronta a far registrare un nuovo record grazie ai suoi 50 metri di fondale.

Inaugurata nel piccolo centro nella contea di Żyrardów, a circa 45 chilometri dalla capitale Varsavia, Deepspot include repliche di grotte sottomarine e rovine Maya e dispone perfino di una riproduzione dei resti di una nave sul fondo. Per riempirla sono serviti 8.000 metri cubi d’acqua e la sua costruzione, durata due anni, è costata 8,9 milioni di euro.

Progettata per accogliere sub esperti e neofiti dell’immersione, la piscina polacca ha una temperatura dell’acqua più calda del normale, circa 32-34°C contro i 28°C che si registrano in media nelle vasche aperte al pubblico.

“Non ci sono pesci o barriere coralline, ma è comunque un buon posto per allenarsi e imparare a immergersi in sicurezza”, ha osservato l’istruttore subacqueo Przemyslaw Kacprzak.

La struttura che la ospita presenta anche un tunnel di vetro che attraversa la vasca e può essere percorso dai visitatori. Inoltre sono presenti un ristorante, un centro congressi e un hotel con camere con vista sulla piscina.

Come ha spiegato il direttore, la struttura sarà utilizzata anche dai subacquei di vigili del fuoco ed esercito durante il loro addestramento.

(Credits photo: Getty)