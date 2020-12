La dalia sbocciata nel Giardino di Boboli diventa simbolo di rinascita

Sta facendo il giro del web, come un vero e proprio simbolo di rinascita, la foto di uno splendido esemplare di dalia bianca sbocciata fuori stagione nel Giardino della Sughera, all'interno del Giardino di Boboli a Firenze, e presentata sulla pagina social ufficiale della Galleria degli Uffizi.

«Ogni nascita ha qualcosa di miracoloso! Ammirate questa spettacolare fioritura al Giardino di Boboli alle porte dell’inverno!», si legge sulla pagina del prestigioso museo, che spiega: «Da un seme di soli 5 millimetri, non più grande di un chicco di riso, è nato in pochi mesi un fusto alto più di tre metri».

Il magnifico esemplare di Dalia Campanulata, che solitamente dà i suoi fiori in autunno, è sbocciata tardivamente nelle ultime settimane nonostante l'avvicinarsi dei freddi invernali.

Nel post si legge ancora: «La nostra spettacolare Dalia ha avuto una fioritura tardiva perché proviene da un seme germinato in serra nel mese di marzo di quest'anno». Non ci è voluto molto ad interpretare questa speciale fioritura come un simbolo di speranza: «Fuori dalle nostre case la vita continua, con quel ritmo inarrestabile che è la forza e il segreto della natura».

Intanto dagli Uffizi arriva anche la splendida notizia della guarigione del direttore Eike Schmidt, risultato negativo al Covid-19 con l'ultimo tampone. Dopo un lungo e difficile mese, si conclude l'isolamento domiciliare per il direttore, che potrà tornare a svolgere il suo lavoro in presenza.

(Credits photo: Getty/Capri23auto da Pixabay)