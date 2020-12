I regali di Natale per lei e per lui che arrivano dritti al cuore

Se una telefonata allunga la vita, un regalo aumenta la frequenza cardiaca. Natale è un momento di felicità e condivisione, ma anche di forte “stress” per le coppie. La ricerca del regalo giusto, della sorpresa in grado di stupire il partner, trova risposta – ed eventuale consacrazione - soltanto nel momento in cui l’altro è chiamato a scartare il dono ricevuto.

Far colpo è un’impresa più semplice quando la relazione è fresca, ma il rischio di deludere le altrui aspettative diventa direttamente proporzionale al passare degli anni. A determinare un parametro attendibile sul grado di soddisfazione del partner ha pensato il portale onbuy.com attraverso uno studio che ha coinvolto 2.538 persone (1.284 donne e 1.254 uomini). L’indice di gradimento è stato valutato attraverso il battito cardiaco. A ciascun partecipante sono stati inviati 15 tipi di regali da offrire ai loro partner ed è stato chiesto di utilizzare un dispositivo per monitorare la frequenza cardiaca.

Essendo quello dei BPM un parametro soggettivo, è stato stabilito un valore media iniziale pari a 83 battiti. A partire da quello sono state registrate le variazioni in base al regalo ricevuto. Quando si parla di regali per lui e per lei, sono quattro i generi che mettono d’accordo donne e uomini: tech, libri, sex toy e profumi. I dispositivi tecnologici fanno battere più forte il cuore di lei e lui allo stesso modo, generando un aumento della frequenza pari al 63%. Crescita uniforme anche per i libri, che hanno prodotto un più 49% del battito cardiaco in entrambi i sessi, mentre gli accessori erotici hanno comportato un +43% per le donne e un +25% per gli uomini.

Per i profumi non c’è bisogno di anteporre l’aggettivo unisex. Se il cuore delle donne arriva a raggiungere le 128 pulsazioni con un incremento del 54% rispetto al valore medio, quello degli uomini si assesta a 119 registrando un segno positivo del 43%. Tra le idee regalo per lei, quelle che scaldano meno il cuore riguardano cibo e dolci (+4%), gli accessori e l’attrezzatura sportiva (+5%). L’uomo “medio” non riesce invece ad entusiasmarsi per piante (+6%), borse e portafogli (+10%), oltre che per i gioielli (+17%), che invece sono apprezzati dalle donne con un +65%. Infine c’è un dono che riesce perfino ad abbassare la frequenza cardiaca degli uomini: si tratta dei trucchi e degli articoli da toeletta, capaci di far scendere dell’1% le pulsazioni.

