L'introvabile bottiglia di vino che vale 100mila euro

I collezionisti di vini non si sono fermati durante la pandemia. Anzi proprio in questi giorni è stata acquistata in Italia la bottiglia più cara mai venduta. Si tratta di una bottiglia di vino da 100mila euro, una Jeroboam per la precisione, una doppia magnum di 3 litri. Il nome Jeroboam deriva da quello del re biblico Geroboamo. Si tratta di bottiglie rare da vedersi nella vita di tutti i giorni, ma che sono usate durante le premiazioni delle gare di Formula 1 e del Motomondiale. L’etichetta della preziosa bottiglia è Romanée Conti Grand Cru, anno 1990. L’azienda è una delle più prestigiose al mondo e si trova in Borgogna.

La prestigiosa bottiglia è stata venduta in occasione dell’asta di Vini pregiati e distillati di Aste Bolaffi. "Un lotto introvabile, considerando che il cru più celebre di questo Domaine è molto raro di per sé nel formato normale e che di doppie magnum in Italia se ne importa una ogni decade. Il 1990 è un'annata particolarmente prestigiosa", ha commentato l’amministratore delegato di Aste Bolaffi, Filippo Bolaffi.

Secondo il sito Wine-Searcher, questa etichetta produce da tempo i vini più cari al mondo e le singole bottiglie possono arrivare a 95mila dollari. La produzione infatti è molto limitata e questa doppia magnum venduta equivale a quattro bottiglie da 0,75 litri, un formato particolare che vale di più. L’asta è durata 11 ore con 500 partecipanti. In totale la casa d'aste Bolaffi ha incassato 835.000 euro, vendendo il 99% dei lotti.

Sul podio delle migliori bottiglie vendute, un Barolo Monfortino Riserva del 1955 nello storico formato quarto di Brenta (13,05 litri), arrivato a 20 mila euro e una bottiglia di Romanée-Conti Grand Cru del 2004 venduta a 15 mila euro.

(Credits photo: Getty)