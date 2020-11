Il mistero delle bottiglie: ecco perché quella da vino sono da 75 cl

Perché le bottiglie di vino sono da 75 cl? Le festività natalizie si avvicinano e per gli italiani mettere in tavola un bianco o un rosso è decisamente d’uopo. Per accompagnare carne o pesce, in fondo, non c’è niente di meglio di un buon vino italiano. Da sempre, però, c’è una domanda che ha accompagnato i sorsi dei bevitori di ogni angolo del mondo: quella riguardante la capienza delle bottiglie.

I dubbi sulle bottiglie di vino sono ben lungi dall’essere diradati. La teoria più diffusa per spiegare l’unità di misura scelta è quella secondo cui dipenderebbe dalla forza polmonare degli antichi vetrai che soffiavano il vetro. Secondo questa dottrina, infatti, quando intorno al diciottesimo secolo si iniziò a comprendere l’importanza di conservare il vino nel vetro, i soffiatori riuscivano a soffiare bottiglie non più grandi di 650-750 ml. E così, considerando che si cercavano i recipienti più grandi possibili, si optò per le bottiglie da 75 cl.

C’è inoltre chi sostiene che la scelta sia esclusivamente frutto di un calcolo matematico. La spiegazione, in questo caso, è semplice: una bottiglia di tale grandezza contiene esattamente 6 bicchieri da 125ml di quelli utilizzati nelle osterie. Non vanno inoltre trascurate le necessità pratiche e logistiche. Il trasporto delle bottiglie in casse di legno, infatti, risulta più pratico se queste hanno una portata inferiore rispetto al litro.

Sembra però essere la storia a restituire la risposta più credibile. Nonostante la produzione del vino fosse principalmente francese e italiana, infatti, in passato i più grandi consumatori venivano da Oltremanica. Per facilitare loro l’acquisto si decise di uniformare le unità di misura, considerando che gli inglesi misuravano il volume in galloni imperiali. Ogni cassa di vino poteva contenere soltanto 2 galloni e gli anglosassoni decisero di inserire 12 bottiglie per cassa, ovvero 0,75 ogni bottiglia. La scelta fu quella di trasportare il vino in botti da 225 litri, l’equivalente di 50 galloni, ovvero 300 bottiglie da 750ml. In questo modo un gallone corrispondeva a 6 bottiglie. In seguito, per agevolare il trasporto, si stabilì di dare un peso standard (che non superasse un chilogrammo) a ciascuna bottiglia.

