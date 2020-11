Arriva la plastica che si dissolve in acqua in pochissimi minuti

La storia di Sharon Barak, una ingegnere chimico di Israele che ha lasciato tutto per far nascere la startup “Solutum”, ha qualcosa di straordinario. Barak ha creato un materiale ecologico al 100 per cento che scompare in brevissimo tempo in acqua. Una plastica che non è plastica che si dissolve completamente a contatto con l'acqua.

Il materiale innovativo funziona come la plastica ma si dissolve in maniera naturale e alla fine del processo, si può addirittura bere l'acqua in cui è stato disciolto. La chimica istraeliana Sharon Barak ha scommesso tutto in un progetto che può trasformarsi in qualcosa di rivoluzionario per l'industria e per i nostri usi quotidiani. Il materiale biodegradabile può essere impiegato per qualsiasi oggetto di uso comune senza danneggiare l'ambiente. Infatti in media una bottiglia di plastica impiega anche 100 anni prima di dissolversi. Questo innovativo materiale invece renderebbe le cose molto più semplici per il bene del Pianeta Terra.

Al tatto e alla vista il materiale creato da Barak è simile in tutto e per tutto alla plastica: flessibile, trasparente ma contiene il segreto della biodegradabilità. Speriamo possa essere impiegato al più presto in molti modi.

(Foto Getty Images)