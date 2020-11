Nuotare sarà come volare nella prima piscina sospesa in Europa!

Vi piacerebbe nuotare sospesi in aria? Presto sarà possibile, almeno per i fortunati che potranno tuffarsi nella meravigliosa “sky pool” che è stata appena costruita a Londra. È lunga 25 metri ed è stata realizzata a ben 35 metri d’altezza unendo due palazzi dell’Embassy Gardens, il quartiere superlussuoso che il gruppo britannico Ballymore sta costruendo a Nine Elms, non lontano da Westminster. Si tratta di una zona residenziale situata sulla riva sud del Tamigi: la piscina, in realtà, è compresa in un progetto ben più ampio che intende rendere quest’area moderna e all’avanguardia.

La sky pool ha rappresentato davvero una grande sfida per i titolari del progetto: “Volevamo realizzare qualcosa che non fosse mai stato fatto prima – ha rivelato il costruttore Sean Mulryan – nuotare in questa piscina sarà un’esperienza davvero unica, sembrerà di fluttuare nell’aria”. “Una volta che inizi a nuotare – ha detto invece l’ingegnere Brian Eckersley – puoi guardare in basso e sarà come volare”.

La piscina entrerà in funzione a partire dalla primavera del 2021 ma sono già state diffuse delle immagini per mostrare come apparirà nel contesto residenziale del quartiere londinese. L’idea di nuotare sospesi guardando al di sotto la strada, grazie al fondo trasparente, può incutere timore all’inizio, ma secondo i progettisti si tratta di un’esperienza magnifica che di certo attirerà molti visitatori all’Embassy Gardens.

(Credits: www.embassygardens.com)