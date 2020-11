Di che colore è la Luna? La risposta è affascinante!

La Luna è notoriamente bianca e punteggiata da macchie più scure, dovute ai crateri che la caratterizzano. In realtà, però, quando viene osservato dalla Terra, il nostro satellite può avere diverse sfumature davvero incantevoli. Lo sa bene l’astrofotografa siciliana Marcella Giulia Pace, l’autrice della meravigliosa foto che la Nasa ha scelto come Astronomy Picture of the Day, ossia l’immagine astronomica della giornata.

La foto che ha colpito così tanto persino l’agenzia governativa statunitense raffigura la Luna fotografata in momenti diversi, dove presentava una colorazione differente. L’astrofotografa ha scattato queste immagini nell’arco di dieci anni e in diverse località italiane. I colori sono rosso, rosa, giallo, grigio, azzurro e persino viola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Astronomy Picture Of The Day (@astronomypicturesdaily)

Oltre a coltivare la passione per l’astronomia, Marcella fa l’insegnante in una scuola primaria di Ragusa e della sua foto ha detto: “Ho raccolto tutte le mie Lune Piene riprese negli ultimi 10 anni. Le ho catalogate per colorazione per poi riorganizzarle in una palette per gradazione e sfumatura di colore”.

Ma com’è possibile che la Luna assuma tutte queste sfumature diverse? A spiegarlo è la Nasa: “Al di fuori dell’atmosfera terrestre, la Luna oscura, che risplende alla luce solare riflessa, appare di un magnifico grigio sfumato di marrone. Vista dall’interno dell’atmosfera terrestre, tuttavia, la luna può apparire molto diversa”.

Di solito, la Luna appare rossa o gialla quando è visibile a ridosso dell’orizzonte, ma anche la luna eclissata può essere rossa. La colorazione blu, invece, è più rara e può indicare la presenza di particelle di polveri più grandi nell’atmosfera, che fanno sembrare la luna di questa tonalità quando viene osservata dalla Terra. La colorazione viola, invece, potrebbe essere data da fattori diversi non ancora chiari neanche agli esperti.

Tuttavia, c’è una cosa che appare evidente alla luce di tutto questo: l’atmosfera fa da “filtro” e condiziona l’immagine che noi vediamo del nostro satellite. In sostanza, non è la Luna a cambiare colore, ma sono gli strati della nostra atmosfera a donarle sfumature differenti in base alla loro composizione, che può contenere ad esempio polveri vulcaniche, inquinamento, strati di nubi sottili e così via. È dunque soprattutto nella bassa atmosfera che si generano le colorazioni più svariate, perché è proprio lì che si depositano le polveri; un altro fattore è poi la posizione in cui si trova la Luna quando la si osserva, perché, ad esempio, quando si trova bassa sull’orizzonte, subisce, così come il Sole e gli altri astri, in maniera più forte il cosiddetto “scattering”, fenomeno di diffusione che trasforma la luce bianca in varie gradazioni, colorando lo spettro.

Con i suoi scatti Marcella Giulia Pace è motivo di orgoglio per l’Italia: la foto dei colori della Luna, infatti, non è la prima che viene notata e condivisa dalla Nasa. Era già successo con un incredibile collage di immagini di tramonti, scattati sempre alla stessa ora per circa un anno tra il 2018 e il 2019, di fronte a una bellissima spiaggia siciliana.

(Credits: Getty Images)