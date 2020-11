Quante parole contengono i libri? La classifica dei romanzi più lunghi di sempre

Se stai pensando che La "Divina commedia" di Dante Alighieri con le sue tre cantiche e i suoi 14.233 endecasillabi, rientra nella classifica dei primi 10 libri più lunghi mai scritti, ti stai sbagliando. Anche se è uno dei più grandi capolavori della letteratura, stranamente non fa parte di questa insolita classifica.

Ma allora quali sono i romanzi o le opere di finzione (esclusi i saggi e le opere enciclopediche) che fanno parte di questa top ten?

Tra i più noti c'è di sicuro "Alla ricerca del tempo perduto" (À la recherche du temps perdu), l'opera più importante di Marcel Proust, scritta tra il 1909 e il 1922. Ma anche autori italiani come Edoardo Albinati che con "La scuola cattolica", il colossale testo uscito nel 2016 con le sue 1.294 pagine e un premio Strega vinto lo stesso anno.

In questa lista troviamo anche "Devta", un romanzo thriller a puntate, pubblicato per oltre 33 anni in urdu (la lingua nazionale del Pakistan), che detiene il record di lunghezza, con 8.128 pagine, 56 volumi e 11.206.310 parole. L’opera è stata iniziata nel 1977 e terminata nel 2010.

Poi c'è "Venmurasu", un romanzo dello scrittore indiano Jeyamohan. Il romanzo ha circa 25.000 pagine, iniziato nel 2014 e completato nel luglio 2020 in 26 volumi. L’opera è composta da circa 4.000.000 di parole.

In terza posizione l’opera di Henry Williamson, "Una cronaca dell'antica luce solare": 15 tomi, 6.062 pagine e 2.436.924 parole.

In sesta posizione troviamo "Artamène ou le Grand Cyrus", romanzo francese in dieci volumi scritto da Georges e Augustin de Scudery tra il 1649 e il 1653. In tutto sono 13.095 pagine per circa 1.954.300 parole.

Poi c'è "Het Bureau", un romanzo scritto in olandese da Johannes Jacobus (Han) Voskuil, scomparso nel 2008. L’opera è in sette volumi, pubblicati tra il 1996 e il 2000, e ha 5.058 pagine per circa 1.590.000 parole totali.

All’ottavo posto troviamo "Gordana" di Marija Juric Zagorka, dodici volumi uscito nel 2007, con 8.768 pagine e 1.400.000 parole circa: il più lungo romanzo croato di sempre. In nona posizione il già citato "À la recherche du temps perdu" di Marcel Proust. Composto di 3.031 pagine, per un numero complessivo di parole pari a 1.267.069.

Chiude la classifica il tedesco Arno Schmidt, autore del libro "Zettels Traum" iniziato nel 1965 che, con 1.536 pagine, 1.100.000 parole, è uno dei più lunghi romanzi pubblicati in un unico volume.

Invece il libro italiano più lungo di sempre, oltre alla già citata opera di Albinati, spetta a Giacomo Casanova, "Storia della mia vita", pubblicato postumo nel 1825, che, nell’edizione Mondadori del 1964 divisa in sette volumi, conta ben 5.5591 pagine.

