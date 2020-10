Alice nel Paese delle Meraviglie come non l'avete mai vista!

Chi ama “Alice nel Paese delle Meraviglie” non può perdersi l’evento online organizzato dal Victoria & Albert Museum di Londra. L’iniziativa è un’anteprima virtuale di una grande mostra sul mondo di Alice che è in programma nel 2021.

In questo periodo difficile il museo inglese ha deciso di trovare un modo alternativo per coinvolgere il pubblico e anche per celebrare la famosa storia creata da Lewis Carroll, invitando il pubblico a catapultarsi nel mondo di Alice passando per la tana del Bianconiglio, ma attraverso la realtà virtuale.

Per realizzare quest’anteprima il museo ha collaborato con HTC VIVE Arts: è stata così creata un’ambientazione virtuale in cui elementi museali si fondono con il fantastico mondo di Alice, per poterlo così esplorare online. Chi deciderà di partecipare potrà entrare in questo mondo virtuale con un proprio avatar, con il quale potrà poi interagire con gli altri utenti oltre che con gli elementi che compongono l’ambientazione, esplorando così le cinque sezioni basate sulle illustrazioni dell’artista islandese Kristjana S. Williams.

Per accedere all’evento si può utilizzare un visore VR, attraverso la piattaforma VR Engage tramite PC Windows o un dispositivo Android; in alternativa, si può accedere al canale YouTube dedicato dove ci sarà l’evento registrato. Nell’anteprima sono inclusi effetti visivi animati incredibili, come la pozza di lacrime di Alice, e anche la presentazione dal vivo della curatrice Kate Bailey che ha dichiarato: “L’impossibile viaggio di Alice attraverso un universo fantastico diventa possibile in questa nuova entusiasmante piattaforma creativa. Dalle tane dei conigli agli specchi, dai fenicotteri ai ricci, il paese delle meraviglie è il mondo perfetto per la realtà virtuale e il V&A è lieto di essere il pioniere del nostro primo evento di realtà virtuale”.

A marzo prossimo poi aprirà la mostra vera e propria, intitolata “Alice: Curiouser and Curiouser”, un’esposizione che ripercorrerà l’evoluzione di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, dalle origini fino al giorno d’oggi.

