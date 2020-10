Le 10 città italiane citate nei più bei romanzi

Il famoso portale di ricerca per case vacanza Holidu ha pensato di stilare una classifica delle 10 città italiane più citate nei romanzi. Per farlo, sono state utilizzate le risorse di Google Books, che da qualche tempo ha avviato un ambizioso progetto di "digitalizzazione della conoscenza umana", così come si definisce la stessa piattaforma.

Ecco allora quali sono le 10 destinazioni italiane più menzionate nei 19 mila testi catalogati online lo scorso anno da Google Books.

Partendo da sud, iniziamo con Palermo. Il capoluogo siciliano si piazza in decima posizione con 25.518 citazioni nei libri digitalizzati l’anno scorso. Pensiamo per esempio a un classico come Il Gattopardo di Tomasi da Lampedusa. Al nono posto troviamo Bari con 26.394 citazioni, ricordando per esempio Carofiglio e il suo romanzo: Né qui né altrove. Una notte a Bari. Seguono tre città del nord Italia: all'ottavo posto c'è Padova con 30.910 citazioni, al settimo Venezia con 49.773 citazioni, al sesto Bologna con 56.262 menzioni. Firenze è al quinto posto con 66.749 menzioni, Napoli è appena fuori dal podio con 78.288 citazioni.

Il podio spetta a due città del nord e una del centro. Quali? Al terzo posto c'è Torino con 103.443 citazioni. Qui moltissimi autori hanno saputo trovare ispirazione: a partire da Pirandello, con il suo Il Fu Mattia Pascal, passando da Edmondo De Amicis e il suo Cuore; per arrivare, in tempi più recenti, a La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano. Al secondo posto c'è Milano con 250.831 citazioni. Come non ricordare le opere ambientate nel capoluogo lombardo da Dino Buzzati, Giorgio Scerbanenco, Alda Merini. Per arrivare fino al classicissimo Alessandro Manzoni.

In vetta, al primo posto, un luogo magico e ricco di storia, Roma, che con 270.209 citazioni, è sul podio delle città italiane più citate nei libri di Google Books. Qualche autore? Gabriele D’annunzio, Dan Brown, Valerio Massimo Manfredi, Alessandro Veronesi e molti altri.

(Foto Getty Images)