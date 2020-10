Nostalgia del walkman? Ecco l'idea geniale!

Design accattivante anni '80, colore fluo e stile vintage: Pl8ty è un altoparlante portatile ispirato agli iconici walkman del passato, combinato però con i più recenti progressi tecnologici. Questo modello innovativo di walkman è stato creato per gli amanti della musica e dell'estetica pop, per celebrare i 40 anni dal suo debutto in società nel 1979.

Pl8ty è un dispositivo che per forma e colore ci fa viaggiare indietro nel tempo. La sua funzione è molto semplice, ascoltare musica, però permette di farlo in modo ipertecnologico.

Si tratta di un altoparlante stereo wireless che sfrutta il bluetooth per gestire la riproduzione dei brani. E la particolarità sta proprio nella fruizione della musica, con lo smartphone che funge da musicassetta inserendosi all'interno del dispositivo. Infatti puoi inserire il tuo smartphone all'interno di questo apparecchio che può ospitare qualsiasi tipo di modello di telefono, purché di dimensioni non superiori ai 153 x 77 x 8,6 millimetri. Tra i telefoni compatibili, quindi, nessun problema per iPhone, Samsung Galaxy S, Huawei.

Per controllare la sequenza dei brani ci sono i pulsanti posizionati sul lato superiore e la batteria ha un'autonomia di 7 ore. Si può connettere anche con il tablet e il computer presenti nel raggio di 10 metri e funziona anche come power bank, ovvero c’è una porta usb per collegare gli altri dispositivi e c’è il jack per l’ascolto con le cuffie.

Come fare per averlo? Per il momento si può solo prenotare online, spendendo poco meno di 100 euro. La consegna del Pl8ty è prevista ad aprile 2021.

(Credits photo: Getty)