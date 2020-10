Tu canticchi la canzone, Google ti dice subito il titolo

A chi non è mai capitato di avere una canzone in testa ma non riuscire a ricordare assolutamente quale fosse il brano e chi fosse l’artista? Per ovviare a questo problema che spesso affligge tutti noi, Google ha deciso di creare una nuova funzione per il proprio assistente vocale.

Quando non ricordiamo il titolo del brano, basterà canticchiarlo o fischiettarlo e Google subito riconoscerà di quale pezzo si tratta! La ricerca del motivetto sarà possibile con due metodi: l’attivazione vocale, per la quale basterà pronunciare la frase “Che canzone è questa?” e poi canticchiare il brano per ricevere la risposta; in alternativa, basterà premere il pulsante “Cerca un brano” che si trova in fondo alla schermata principale dell’assistente vocale. Attivando la funzione, Google si metterà in ascolto per individuare il brano canticchiato in pochissimi secondi.

Questo strumento funziona confrontando la melodia cantata dall’utente con quella di brani esistenti, ecco perché Google potrebbe suggerire anche delle cover della canzone originale, qualora siano state realizzate. Per utilizzare la ricerca delle canzoni non bisogna essere intonati: a Google non interessa come cantiamo, perché l’algoritmo è in grado di decifrare il motivetto anche se lo si fischietta o canticchia a bocca chiusa. Non resta che provare per verificare di persona!

(Photo by Igor Miske on Unsplash)