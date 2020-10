Pigrizia? Non è colpa nostra. La ricerca scientifica che finalmente ci assolve!

Finalmente arriva la notizia che tutti i pigri stavano aspettando: la poca propensione al cambiamento e all'innovazione deriverebbe dagli atomi stanchi. La scienza, dunque, cerca di spiegare questa caratteristica tipica dell'umanità, quella di non avere voglia di mettersi alla prova e di rischiare. Nel piccolo tutto questo si traduce in ore e ore sul divano davanti alla tv, quando fuori il mondo è pieno di cose da fare e da sperimentare.

In pratica, tutte le particelle tendono a una pigrizia naturale: in questo modo, riescono a trovare una certa forma di stabilità a livelli inferiori. Cercando di spiegare questo meccanismo, potremmo dire che è molto simile radioattività, come processo fisico-nucleare. In alcuni elementi, gli atomi sono instabili e, per avere una maggiore stabilità, decadono o si trasformano in nuclei di energia inferiore.

Se teniamo in mente questa immagine - degli atomi che decadono - notiamo subito una certa somiglianza con un uomo che crolla sul divano: il movimento verso il basso degli atomi, porta con sé anche il corpo. Al contrario, l'elemento radioattivo, che deve sprigionare la sua energia prima di arrivare a stabilizzarsi, sarebbe l'immagine dell'innovatore.

Anche se la fisica spiega in parte perché siamo pigri, non adagiamoci troppo sugli allori... la storia ci insegna che le battaglie di ogni giorno si vincono solo se si è disposti a cambiare.

(Foto by Steph Q on Unsplash)