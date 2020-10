Monopoly: adesso... vince chi perde!

Chi non ha giocato a Monopoly almeno una volta nella vita? Questo popolarissimo gioco di società ha appena compiuto 85 anni e, ancora oggi, continua ad appassionare milioni di persone in tutto il mondo. È stato creato nel 1935 negli Stati Uniti ed è entrato in commercio in Italia a partire dall’anno successivo, prodotto da Editrice Giochi. Nel nostro Paese è stato chiamato Monopoli fino al 2009, quando poi la distribuzione italiana è passata all’azienda Hasbro che ha deciso di ripristinare il nome utilizzato negli altri 114 Paesi dove viene venduto.

In questi decenni di storia sono state prodotte tantissime versioni diverse del gioco, con temi e ambientazioni diverse ma con le regole più o meno sempre uguali. In occasione di questo importante anniversario, invece, è stata realizzata una versione speciale del tutto nuova, dove ogni regola viene infranta!

Non a caso, l’edizione si intitola “Rivincita dei perdenti” e il titolo è molto significativo: Monopoly è noto anche per essere un gioco da tavolo dove è molto difficile vincere. Per riuscirci serve esperienza e non è semplice diventare dei veri campioni: ecco perché i creatori del gioco hanno deciso di premiare chi di solito perde con un’edizione dove il vincitore sarà, dunque, la prima persona che rimane senza un soldo. In pratica, i cartellini degli imprevisti in questo caso non spaventano più i giocatori, così come andare in bancarotta o dover pagare l’affitto non sono più dei problemi. Con questa edizione così diversa, insomma, il divertimento è assicurato.

Per chi volesse festeggiare l’ottantacinquesimo anniversario dell’uscita del Monopoly in maniera più tradizionale, sarà disponibile poi anche la versione classica ma in edizione deluxe, con tanto di tabellone nero lucido e pedine dorate all’insegna del lusso, dalla macchina sportiva allo yacht, passando per il jet e il cappello a cilindro. Con queste nuove edizioni del più famoso gioco di società, dunque, di certo non ci si annoierà!

