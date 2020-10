Altro che incubi: arriva la app per manipolare i sogni!

Gli esperti del MIT (Massachusetts Institute of Technology) stanno lavorando ad un progetto che permetterà di manipolare i sogni delle persone, impiantando pensieri, stimolando la creatività o aiutando a gestire momenti stressanti. È quanto emerge da un articolo pubblicato sulla rivista Consciousness and Cognition.

I ricercatori hanno riferito di aver utilizzato l'incubazione mirata dei sogni (TDI) durante lo stato ipnagogico (cioè durante la transizione tra la veglia e il sonno) per guidare i pensieri verso tematiche specifiche. Toma's Vega del MIT Media Lab ha spiegato: «La nostra tecnica utilizza uno strumento chiamato "Dormio", un dispositivo di tracciamento del sonno elettronico che si indossa al polso, e un'applicazione che invia i segnali audio».

Pattie Maes, primo autore dello studio, ha aggiunto: «L'ipnagogia è simile alla fase REM, con la differenza che in questo lasso di tempo gli individui riescono ancora a percepire gli stimoli audio. In tal modo l'utente può decidere cosa sognare, programmando l'app per influenzare il contenuto onirico».

I ricercatori hanno raccontato di aver condotto diversi esperimenti (anche su se stessi) e di essere riusciti ad influenzare i sogni del 67% delle persone coinvolte.

Inevitabile non pensare ad Inception, il film di Christopher Nolan in cui la spia interpretata da Leonardo DiCaprio entrava nei sogni delle persone per controllarli e manipolarli. Ma in questo caso la ricerca si pone obiettivi positivi che vanno oltre il semplice monitoraggio del sonno.

Un giorno, infatti, l'app potrebbe essere utilizzata per aiutare a gestire disturbi dovuti allo stress, alla memoria e all'apprendimento, migliorando la qualità del sonno. Bisogna "solo" fare in modo che non venga impiegata per usi impropri...

(Credits photo: Getty)