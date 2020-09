Monetine da 1 e 2 centesimi: forse dovremo dir loro addio

Quanti le hanno odiate a volte, forse perché così piccole, tanto da perdersi nel portafogli, o perché mai veramente utilizzate nei pagamenti contanti o mai ricevute come resto? Bene, state per dirgli addio: nel 2021 infatti, con ogni probabilità, non circoleranno più.

In Italia le monetine con la Mole Antonelliana e Castel del Monte, rispettivamente da 2 e 1 centesimo, non vengono coniate già dal 2018, dal momento che gli esercizi commerciali sono autorizzati ad arrotondare per difetto ed eccesso, e quindi a non restituire il resto in monetine. D'altro canto però, questi centesimi mantengono comunque la loro validità legale, e perciò i negozi devono accettarli.

L'Unione Europea dunque, valuterà, entro la fine del 2021, se eliminarle definitivamente. Bruxelles consulterà istituzioni, autorità pubbliche, industria e società civile, attraverso una consultazione pubblica che durerà 15 settimane. La Commissione deciderà se presentare una proposta legislativa che introduca regole a favore dell'arrotondamento per i pagamenti in contante.

Tra i Paesi che aderiscono all’Euro, già da dicembre dello scorso anno, il Belgio ha deciso di arrotondare i prezzi per eccesso o per difetto, in modo da eliminare di fatto l’utilizzo delle monetine da 1 e 2 centesimi. Stessa cosa in Finlandia e in Irlanda.

(Foto Getty Images)