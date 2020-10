Stavo per dirlo e... mi è passato di mente: ecco perché accade

A chi non è mai capitato di dimenticare una cosa che si stava per dire soltanto un attimo prima? Ebbene, contrariamente a quanto credono in molti, il ripetersi di questi episodi non indicherebbe l'inizio di un decadimento cognitivo, ma sarebbe da imputare a flussi di pensiero e all'attività elettrica del cervello.

A sostenerlo è una ricerca condotta da Adam Aron dell’Università della California di San Diego. La ricerca spiega che quando si presenta un nuovo stimolo che accentra la nostra attenzione tutte le energie vengono convogliate per decodificarlo, interrompendo le altre attività cerebrali.

Esattamente come accade per gli stimoli motori, anche questo è un riflesso quasi incondizionato che in un lontano passato poteva essere fondamentale agli uomini per salvarsi la vita in caso di pericolo e che noi abbiamo ereditato anche se questa abilità oggi è diventata ormai superflua.

Ma non è tutto. Un'altra ricerca, condotta dal Professor Edwin Robertson dell’Università di Glasgow aggiunge che dimenticare le cose più rapidamente può essere un segno di intelligenza. Le persone con la memoria corta, infatti, rivelerebbero una maggiore attitudine al problem-solving perché capaci di apprendere più velocemente e dotate di migliore capacità analitica.

