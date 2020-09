Gli uomini vivono più a lungo a Trento, le donne a Madrid

Qual è la città dove si vive più a lungo? Secondo l'Eurostat Regional Yearbook 2020, è Trento ma solo per gli uomini che qui hanno un'aspettativa di vita più alta. Per le donne, invece, al primo posto c'è Madrid. Ma andiamo per gradi e vediamo anche quali sono i luoghi con la maglia nera.

La Provincia Autonoma di Trento, l'Umbria, le Marche e la Provincia Autonoma di Bolzano occupano le prime 4 posizioni della classifica quando si parla di qualità di vita del sesso forte. A Trento, ad esempio, l'aspettativa raggiunge gli 82,7 anni. Le cose cambiano quando si parla di donne: il gentil sesso, infatti, vive meglio a Madrid, con un'aspettativa di vita di 88,1 anni. A seguire troviamo: Comunidad Foral de Navarra, Corsica, Castilla y León e Paesi Baschi.

Passiamo ora ai fanalini di coda. La Campania. A seguire ci sono Sicilia, l'enclave spagnola di Ceuta, Extremadura in Spagna, la Regione del Nord-Est in Romania, Severozapaden in Bulgaria e la Calabria.

Nel documento si legge che "nel 2018 le dieci regioni dell'Ue con i livelli più alti dell'aspettativa di vita femminile erano tutte situate in Spagna o Francia. Alcuni dei livelli più alti dell'aspettativa di vita maschile alla nascita sono stati registrati nell'Italia del Nord e centrale, con il picco di 82,7 anni nella Provincia Autonoma di Trento".

(Photo by Nicola Vaccari on Unsplash)