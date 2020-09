Tiramisù World Cup: cercasi giudici!

Sono aperte le candidature per diventare uno dei 100 giudici di una delle competizioni più dolci e attese dell'anno: la Tiramisù World Cup 2020, in programma dal 30 ottobre al 1 novembre in piazza dei Signori a Treviso.

Nei primi due giorni dell'evento i giudici popolari eletti avranno il compito di assaggiare (gratuitamente) 200 tra i migliori tiramisù di tutto il mondo per selezionare le ricette che potranno accedere alla finalissima di domenica 1 novembre, fase in cui sarà invece una giuria composta da soli esperti del settore a decretare il vincitore.

Candidarsi è molto semplice: basta seguire pochi e semplici step. Innanzitutto bisogna seguire l'account ufficiale dell'evento su Instagram e commentare il post dedicato al recruiting dei giudici spiegando perché si desidera ottenere l'ambito ruolo. A questo punto il candidato riceverà un link in Direct per accedere ad un questionario di 15 domande che dovrà compilare per dimostrare di essere un vero appassionato (e intenditore) del celebre dessert a base di caffè e mascarpone.

Le risposte saranno valutate dalla Tiramisù Academy, associazione nata per "divulgare in tutto il mondo il tiramisù e i valori culturali italiani", che assegnerà i punteggi ed eleggerà 100 giudici a cui consegnare i preziosi pass per partecipare alla rassegna.

(Credits photo: Getty)