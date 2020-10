Vi siete mai chiesti quante persone hanno vissuto sulla terra? La risposta c'è!

Grazie a strumenti come il sito di statistiche globali worldometer in qualsiasi momento possiamo sapere quante persone ci sono al mondo (in questo momento sono circa 7.812.025.300). Ma quanti sono gli uomini vissuti da sempre sulla Terra?

Secondo le stime del Population Reference Bureau (PRB), partendo dal 50.000 a.C. (quando la scienza colloca la comparsa dei Sapiens) si parlerebbe di più di 108 miliardi di Sapiens. Ma è necessario precisare che si tratta di uno studio semi-scientifico dal momento che, non essendovi dati demografici per quasi il 99% del tempo trascorso dall'Homo Sapiens sulla Terra, è basato su un calcolo statistico.

Tale calcolo parte da un numero arbitrario e ipotetico di 2 Sapiens nel 50.000 a.C. e, per i periodi successivi, applica tassi di natalità basati su diverse regole

Per quanto riguarda il futuro, calcolando l'attuale incremento di 80-100 milioni di nuovi nati l'anno, la previsione per il 2050 è di 10 miliardi di abitanti. Ma entro il 2100 è prevista una battuta d'arresto di questa crescita dovuta ad una riduzione generale del tasso di fertilità.

(Photo by Brandi Ibrao on Unsplash)