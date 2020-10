Dormire con il partner significa riposare meglio: ecco perché

Dormire in coppia fa bene: quando si dorme con accanto il proprio partner migliora la qualità del sonno e anche la sua durata, considerando che in questo modo si dorme per 9 minuti in più a notte. Sentire l’odore del partner, seppur inconsciamente, tra le lenzuola, concilia il sonno e lo rende più quieto e profondo.

A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Psychological Science da Marlise Hofer e Frances Chen della University of British Columbia in Canada. I due psicologi hanno testato 115 coppie di lungo corso: sono state usate delle magliette bianche e un componente di ciascuna coppia ha dovuto indossarne una per 24 ore, senza utilizzare profumi o deodoranti e senza svolgere attività fisiche troppo faticose che li avrebbero fatti sudare. Le altre magliette, invece, sono state date a degli sconosciuti oppure a nessuno. Lo scopo era far sì che le magliette si impregnassero dell'odore naturale della persona che le indossava.

Il partner ha poi dormito per quattro notti consecutive con una delle magliette sul cuscino, senza sapere se l’avesse indossata la sua dolce metà o un estraneo; durante il sonno queste persone hanno indossato un actimetro per misurare i parametri essenziali del sonno, come la profondità e l’alternanza tra le sue varie fasi. I dati raccolti hanno dimostrato che le persone che hanno dormito con la maglietta del partner sul cuscino hanno riposato meglio e, appunto, 9 minuti in più rispetto al solito: l’actimetro in questi casi ha registrato un sonno regolare e tranquillo.

Secondo gli autori della ricerca, dormire con il partner accanto significa ottenere lo stesso effetto dell’ormone del sonno, la melatonina e questo dimostra dunque che l’odore della persona che amiamo fa bene alla salute. Questa ricerca non è la prima su questo tema: a giugno uno studio condotto in Germania ha rilevato che i due partner, dormendo insieme, sincronizzano le fasi del sonno e hanno una fase REM più regolare e duratura.

(Credits: Getty Images)