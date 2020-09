Londra a sorpresa: è la città dove si mangia la pizza migliore

La miglior pizza d'Europa... si mangia a Londra! Sorpresa. Ma non stupitevi: Londra è al primo posto in una classifica delle migliori pizzerie che considera solo quelle al di fuori dell'Italia.

Salvato dunque l'onore nazionale, scopriamo il perché di questa top ten. Ogni anno nel mondo si consumano almeno 12 milioni di pizze. Infatti, se è vero che Napoli e la Campania rappresentano la terra d'origine di questa tradizione, è pur vero che ormai la pizza è amata e gustata in ogni angolo del globo e, non di rado, anche all'estero si trovano delle vere e proprie eccellenze.

Ma dove si trovano queste eccellenze? La redazione esteri della guida alle migliori pizzerie d'Italia ha stilato una classifica delle "50 Top Pizza Europe" per il 2020, rivelando che per il secondo anno consecutivo ad aggiudicarsi il primo posto è la pizzeria "50 Kalò London" in Trafalgar Square del napoletano Ciro Salvo, che si aggiudica anche il premio "Pizzaiolo dell'anno" e "Best Service 2020". Per Ciro, infatti, la pizzeria è anche servizio efficiente e organizzazione a 360°.

Sul podio seguono "Via Toledo enopizzeria" a Vienna (Austria) e "Bijou" a Parigi (Francia): quest'ultima si aggiudica anche il premio "pizza dell'anno" con la pizza tonno e cipolle.

A completare l'elenco delle prime 10, seguono "Bæst" di Copenhagen (Danimarca), "La pizza è bella" a Bruxelles (Belgio), "Malafemmena" a Berlino (Germania), "Lilla napoli" a Falkenberg (Svezia), "nNea" ad Amsterdam (Olanda), "Pizzeria luca" a Copenaghen (Danimarca) e "Fratelli figurato" a Madrid (Spagna).

(Photo by Jurica Koletić on Unsplash)