Smart working in barca a vela a Brindisi. E senza spese!

L’idea di portarsi il pc in spiaggia e lavorare vista mare, invoglia non pochi lavoratori. A Brindisi è possibile fare anche di più. L’iniziativa si chiama Sea Working e permette ad un fortunato smart worker di lavorare per dieci giorni, dal 3 al 13 ottobre 2020, a bordo di una barca a vela ormeggiata nel centro storico della città pugliese, nei pressi della scalinata virgiliana e del Monumento al Marinaio d’Italia. Una location in grado di stimolare la produttività e di rinfrancare lo spirito.

Sea Working mette a disposizione anche alcune attività extra lavorative come il kitesurf, oppure esperienze gastronomiche e tour nell’entroterra. Insomma il lavoratore avrà la possibilità di godersi appieno non solo il tempo lavorativo ma anche quello al di fuori dell'"orario d'ufficio".

Ma da dove arriva questa iniziativa? Emma Taveri, CEO di Destination Makers, coordinatrice e ideatrice della campagna che vede fra i partner Pirati inViaggio, commenta così il progetti. "Con Sea Working vogliamo dimostrare che ripartire dal Sud è possibile. La selezione è affidata a una commissione con esponenti delle realtà partner del progetto. Non ci sono vincoli di età: l’unico requisito è quello di essere un lavoratore non residente in Puglia. Per partecipare è necessario compilare un form e una breve lettera motivazionale; chi vuole può anche mandare un breve video. Al vincitore chiediamo soltanto di compilare un diario di bordo che lasci traccia dell’esperienza vissuta."

Ci si può candidare gratuitamente come smart worker fino al 18 settembre 2020 sul sito ufficiale SeaWorking.

