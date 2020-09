Cercasi guardiano per un'isola paradisiaca: in Australia il lavoro dei sogni

Vuoi vivere su un isola deserta, circondato da una natura rigogliosa e un mare cristallino? Bene, c'è un annuncio che può fare al caso tuo. La Great Barrier Reef Marine Park Authority in Australia sta cercando un custode disposto a trasferirsi a Low Isles, un vero e proprio paradiso terrestre che si trova sulla costa settentrionale australiana, nel Queensland.

Non si conoscono i dettagli del compenso. Sappiamo però che l'impegno sarà full time e il guardiano dovrà occuparsi delle attività agricole dell'isola, della manutenzione degli impianti, della cura dei servizi igienici. Inoltre, dovrà avere una forte attitudine per la sostenibilità e le risorse naturali, nonché avere una certa competenza in fatto di snorkeling.

Il vice direttore del Parco marino della Grande barriera corallina ha così commentato la ricerca del custode: "I custodi vivono in paradiso su un’isola tropicale circondata dalla Grande Barriera Corallina ma occuparsi di un’isola è un lavoro duro. Vivere su un’isola remota significa anche limitare l’uso di elettricità e acqua, che potrebbero non essere sempre disponibili". Quindi fate attenzione, non è tutto oro quello che luccica.

Le candidature sono aperte fino al 25 settembre prossimo e il candidato dovrà essere in regola per vivere e lavorare in Australia.

(Foto Getty Images)