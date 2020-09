Vuoi ascoltare il rumore del bosco? Ecco la mappa online che ti permette di farlo

Immergersi nella bellezza di un bosco, avvertire il vento che fischia tra le foglie, sentire il canto degli uccelli e i rami che si muovono al ritmo della natura. Vivere un'esperienza del genere è meraviglioso e rilassante. La terra ci racconta cose che non abbiamo mai ascoltato, storie della notte dei tempi che hanno la loro voce. È il rumore del bosco, un rumore dolce e aggressivo allo stesso tempo, un rumore che regala emozioni uniche.

Ora è possibile ascoltare il suono di una foresta, ma anche di un parco o di un giardino, grazie a internet. Il portale Sounds of the Forest ha reso disponibile per tutti i suoi utenti una mappa con i suoni registrati di molti boschi in tutto il mondo. Non c'è bisogno di partire per le foreste del Canada, basta collegarsi al sito, chiudere gli occhi e riprodurre la traccia audio.

Questo progetto speciale nasce come anticipazione al Timber Festival 2021, che si terrà nel Leicestershire il prossimo anno. Tutti noi possiamo contribuire e inviare i file audio dei boschi, con una breve presentazione fotografica, e arricchire ancora di più questa speciale raccolta. Nella mappa c'è anche l'Italia con il suono della meravigliosa Villa Salviati, a Firenze.

Un modo per rilassarsi e per avvicinarsi alla natura incontaminata e bellissima.

