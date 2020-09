Giornata dei Grattacieli: le curiosità che forse non sai su quelli italiani

Oggi 3 settembre è la Giornata dei Grattacieli. In questo giorno, infatti, si celebrano le strutture che svettano verso il cielo e adornano le città in maniera suggestiva. Pensiamo a New York, o a Singapore: qui gli skyscraper sono così belli da diventare una vera e propria attrazione turistica.

La giornata è stata istituita per ricordare e ringraziare il padre fondatore dei grattacieli, l'architetto Louis H. Sullivan. Un modo anche per celebrare il momento in cui l'architettura è stata rivoluzionata dalla nascita di queste altissime costruzioni.

Negli ultimi anni, anche qui da noi in Italia i grattacieli stanno diventando sempre più comuni e possiamo ammirarli in tutta la loro bellezza un po' ovunque. Ed è proprio in questa giornata celebrativa che vogliamo svelare qualche piccola curiosità su questi imponenti edifici.

Il termine grattacielo deriverebbe dalla lingua italiana, solo successivamente è stato tradotto in inglese. All'inizio la parola indicava una vela molto alta, poi un cappello lungo e anche un uomo molto alto. Oggi identifica un palazzo che sfiora il cielo, appunto, e in inglese è tradotto con il termine skyscraper.

Il primo grattacielo italiano è il Torrione INA, alto la bellezza di 57,25 metri. È stato costruito nel 1932 e sorge nella città di Brescia. Il più alto, invece, si trova a Milano ed è la Torre Unicredit situata in piazza Gae Aulenti (231 metri di altezza). Quello con più piani è sempre a Milano ed è la Torre Isozaki, che ha la bellezza di 50 piani.

Lo skyscraper più sostenibile in Italia? Ovviamente è il Bosco Verticale a Milano, che riesce ad assorbire circa 30 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Tutti sanno che questi edifici richiedono un grande sforzo di costruzione, soprattutto in merito alle risorse, ai consumi e al dispendio di energie: è per questo motivo che il Bosco Verticale è una vera e propria opera d'arte che rispetta l'ambiente che ci circonda.

Se volete ammirare grattacieli alti più di 100 metri dovete recarvi in Lombardia, Liguria, Piemonte, Campania, Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna: solo qui, infatti, ci sono questi magnifici edifici che toccano le nuvole.

(Foto Getty Images)