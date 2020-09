Giardini condivisi: ecco perché piacciono tanto

In Francia dal 2016 è possibile affittare un giardino o un orto privato e godersi tutto il verde che si desidera. Infatti il sito Jardins Privés gestisce la locazione di giardini, parchi e orti privati, e il suo successo con la pandemia, gli è valso il soprannome di "Airbnb del verde".

Negli ultimi mesi, infatti, le richieste di stare all'aria aperta sono valse all'azienda un fatturato sempre maggiore, questo perché le persone sentono sempre di più l'esigenza di stare en plain air al riparo dagli estranei.

Giardini e orti privati sono diventati bene di lusso nel mondo immobiliare e se non tutti hanno a disposizione uno spazio all'aperto, molti possono permettersi almeno di affittarne uno per qualche ora.

Con una media di 150 euro al giorno (ma si parte da 11 euro all'ora) sono circa 300 i giardini a disposizione sul territorio francese con una concentrazione più alta, oltre un centinaio, nella regione dell'Ile-de-France.

L'offerta è divisa in varie tipologie: giardini con piscina, con il barbecue, per pescare, parchi con alberi e giardini di lusso per grandi eventi (come matrimoni e feste). Famiglie e amici possono quindi affittare un giardino per una festa o semplicemente per trascorrere del tempo all'aria aperta, senza il rischio di condividere lo spazio con estranei, per vivere quindi anche i momenti di convivialità nella massima sicurezza.

