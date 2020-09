Spettacolo nel cielo: arriva la luna speciale che si vede solo ogni tre anni

Il 2 settembre ci regala una luna piena da ricordare.

Il plenilunio di settembre viene definito "del raccolto" perché secondo la tradizione tramandata dai nativi americani, cade nel periodo di raccolta del grano e del mais che, grazie al chiaro di Luna, si può raccogliere anche di notte. Inoltre la Luna del raccolto è chiamata anche Luna del mais, perché uno dei prodotti di settembre è proprio il mais.

L'evento eccezionale di questa settimana è che per la prima volta dopo tre anni, la luna piena di settembre si trova in una situazione unica: cade presto e pone così le basi per avere due lune piene a ottobre, di cui l'ultima è chiamata luna blu.

Dunque ci saranno ben due lune piene il mese prossimo, una il 1° ottobre, e l’altra il 31. Ciò significa che ad Halloween ammireremo una rara luna blu. Va detto che il nostro satellite non cambierà colore, sarà comunque bianco. Tale definizione riguarda solo la sua rarità, derivante dall'espressione inglese "once in a blue moon" (in italiano è simile al proverbio "a ogni morte di papa") che indica qualcosa che non si verifica comunemente.

Prepariamoci quindi ad ammirare oggi una splendida luna piena e, ad ottobre, una rara luna, simbolicamente definita "blu".

