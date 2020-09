Cercate un nuovo hobby? Fatevi ispirare da queste celebrità

Nel tempo libero è bene dedicarsi a qualche attività che ci aiuti a scaricare lo stress e a distrarci. Bisogna scegliere attività che ci piacciono e ci permettano anche di esprimere la nostra creatività. Se siete a corto di idee, ecco qualche spunto che arriva direttamente dalle star del mondo dello spettacolo. Anche le celebrità, infatti, si dedicano ai propri hobby tra un red carpet e un altro.

Bruce Willis, ad esempio, si dedica alla musica: al cinema lo vediamo sempre impegnato in ruoli da duro nei film d’azione, ma in realtà l’attore ha uno spirito romantico e ama suonare l’armonica a bocca. Ha iniziato a suonarla da autodidatta e ora è diventato bravissimo: in passato, infatti, ha anche tenuto dei concerti e, anche adesso, spesso si esibisce quando gli capita di essere ospite in qualche programma televisivo.

Meryl Streep, invece, ama lavorare a maglia: l’attrice premio Oscar ha più volte spiegato che questo hobby la aiuta a rilassarsi, a ritrovare il proprio equilibrio, a riordinare i pensieri e a scaricare lo stress. Non a caso, l’attrice sferruzza anche sul set, nelle pause tra un ciak e l’altro, così da liberare la mente e riuscire a concentrarsi sulle prossime scene da girare.

Un’altra grandissima protagonista del cinema, Susan Sarandon, adora giocare a ping-pong: pratica questo sport ormai da decenni ed è una vera campionessa. L’attrice è talmente appassionata del tennis da tavolo che ha persino fondato “un ping-pong social club”, lo Spin, un locale di New York dedicato interamente a questo gioco dove ci si può rilassare bevendo un cocktail e disputando una partita con gli amici.

L’attrice Geena Davis nel tempo libero si diletta invece nel tiro con l’arco, disciplina nella quale è ormai una semi-professionista: nel 2000 ha infatti partecipato al test pre-olimpico per i giochi di Sidney.

Ma c’è anche un’altra attrice che adora lo sport, in particolare quelli che si praticano con delle tavole: stiamo parlando di Cameron Diaz, appassionata da sempre di surf e di snowboard. La bionda star di Hollywood è davvero brava in entrambe le discipline e lascia tutti a bocca aperta, sia tra le onde dell’Oceano che sulle piste da sci.

Infine, Harrison Ford ha un hobby che forse non è proprio per tutti, anche perché per praticarlo serve fare molta pratica e avere una licenza: se in “Guerre stellari” guidava il Millennium Falcon nei panni di uno dei suoi più famosi personaggi, Ian Solo, nella realtà l’attore è invece un pilota di piccoli aerei da turismo e in passato ne ha collezionati diversi. Purtroppo, però, nella sua carriera alla cloche ha fatto anche molti incidenti: nel 1999 ha avuto un problema in fase di decollo in California; nel 2015 si è schiantato su un campo da golf a Santa Monica, riportando diverse fratture; nel 2017 ha sbagliato pista di atterraggio al John Wayne Airport di Orange County, rischiando l’impatto con un altro velivolo. Pilotare aerei, insomma, non è proprio una passeggiata, ma Harrison Ford adora farlo. Senza volare troppo in alto, però, queste star del cinema sono l’esempio di quanto sia importante coltivare le proprie passioni e dedicarsi a hobby che aiutano davvero a rendere più piacevole il proprio tempo libero.

