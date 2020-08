Arcobaleno piatto: il rarissimo fenomeno appare nei cieli inglesi

Quello dell'arcobaleno è uno spettacolo affascinante che meraviglia ogni volta. Ma quello che è apparso qualche giorno fa nei cieli inglesi dopo il disastroso passaggio della tempesta Francis è un fenomeno davvero unico.

Nei giorni scorsi la tempesta Francis si è abbattuta con violenti piogge e venti fino a 129 km/h sulle coste del Regno Unito. Come ha riportato la BBC ha provocato due vittime e danni ingenti a numerose strutture. Poi, per fortuna, si è placata.

Dietro il suo passaggio, a fare da contraltare ai danni, ha lasciato però anche uno spettacolo meraviglioso e rarissimo: un arcobaleno piatto quasi "disteso" sulle acque del mare, visibile in particolare nella zona di Paignton Beach a Torbay. Il fenomeno è stato immortalato in numerosi scatti postati sull'account "Torbay in picture".

Secondo gli esperti si tratterebbe di un fenomeno del tutto simile ai normali arcobaleni. Ma in questo caso le goccioline di acqua che riflettono la speciale colorazione sono quelle del mare sollevate dalla tempesta e non quelle delle nuvole e della pioggia.

Un fenomeno simile si era già verificato nel 2017 a Bristol e nel 2013 a Parigi. In questo caso la sua comparsa nei cieli sembra quasi un messaggio rassicurante della natura dopo il passaggio della terribile tempesta.

(Credits photo: Getty)