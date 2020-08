Quali sono le letture preferite delle celebrities?

Cosa leggono i VIP? Per saperlo non serve aguzzare la fantasia, ma basta un click. Il sito Most Reccomended Books raccoglie infatti le preferenze delle celebrità, suddividendole comodamente per il loro mestiere o per il genere del titolo. Star hollywoodiane del piccolo e grande schermo, cantanti di successo, politici, imprenditori e non solo. Ce n’è per tutti i gusti…soprattutto i loro.

Limitandosi ai titoli più suggeriti dalle persone famose, al primo posto si staglia “Uno psicologo nei lager – Man’s Search for Meaning” del neurologo e psichiatra austriaco Viktor Frankl. A consigliarlo, tra gli altri, l’attrice Emma Watson, consacrata al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Hermione Granger in Harry Potter fino al 2011. Secondo per numero di segnalazioni “Sapiens” di Yuval Noah Harari, suggerito anche Bill Gates e Mark Zuckerberg, mentre “I principi del successo” di Ray Dalio completa il podio e piace a Sean Combs, rapper e produttore discografico meglio noto con gli pseudonimi di Puff Daddy o Diddy.

Tra i consigli dell’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, strappa un sorriso “The Real Deal” di George Sorial, un libro dedicato proprio alle sue vicende personali e politiche, mentre il predecessore Barack Obama indica la fonte d’ispirazione “Il lungo cammino verso la libertà” di Nelson Mandela e “Uomini senza donne” di Murakami, e George W.Bush consiglia “Lo straniero” di Camus.

Cosa leggono gli atleti? La stella dell’NBA, LeBron James, è un appassionato di Coelho e propone “L’alchimista” (titolo condiviso con Will Smith), mentre la tennista Mara Sharapova si intrattiene con letture a tema come “Trillion Dollar Coach” di Eric Schmidt. Tematiche più eterogenee tra cantanti e musicisti. Per una Taylor Swift che non disdegna i grandi classici come quelli di Scott Fitzgerald, seguito a ruota da Bob Dylan con l’iconico “On the road” di Kerouac, c’è un introspettivo Carlos Santana che rintraccia in “Un corso in miracoli”, della psicologa Helen Schucman, un titolo su cui vale la pena soffermarsi.

Menu variegato anche tra gli attori. Se Arnold Schwarzenegger conferma la sua passione politica leggendo la biografia di Winston Churchill e Vince Vaughn scava ancora più a ritroso con quella su Benjamin Franklin, Ben Stiller e Jennifer Lawrence non faticano invece a svelare il proprio debole per J.D. Salinger, esaltando rispettivamente “Nove racconti” e “Il giovane Holden”. Gusti decisamente particolari per Keanu Reeves e la sua “Gastronomia molecolare” ad opera di Hervé This, mentre Jennifer Aniston predilige i romanzi e il best seller “La ragazza del treno”.

