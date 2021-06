Il walkman ha segnato un'epoca: ecco 5 curiosità che probabilmente non conoscete

Il 1 luglio 1979 nei negozi arrivava un nuovo dispositivo per ascoltare la musica. Il suo pregio principale stava nel fatto che consentiva di poter portare con sé, ovunque si volesse, la propria colonna sonora preferita. Insomma, ascolto in mobilità. Oggi sembra banale, allora era eccezionale. Ecco perché l'oggetto, battezzato walkman, piacque quasi subito e adesso è entrato nella storia. Vi raccontiamo 5 curiosità sulla sua nascita che probabilmente non conoscete.

1- L'idea nacque grazie alla passione per l'Opera

Uno dei manager dell'azienda che diede vita al walkman sognava da sempre un lettore di musica portatile che gli permettesse di ascoltare le opere durante i lunghi voli aerei da un continente all'altro. Ecco perché fu messo a punto un prototipo che gli facesse realizzare il suo sogno. Dando vita al walkman.

2 - Gli inizi furono difficili

Inizialmente il prodotto incontrò la diffidenza degli acquirenti. Così l'azienda produttrice inviò i suoi dipendenti in strada, per far testare ai passanti l'invenzione. L'idea fu vincente.

3 - La domanda superò poi le più rosee aspettative

Il walkman piacque così tanto in Giappone, che per soddisfare tutte le richieste fu addirittura ritardata la commercializzazione in altri paesi. Così il walkman diventò un vero oggetto del desiderio. I nomi nel mondo erano diversi: Soundabout negli Stati Uniti, Freestyle in Svezia e Stowaway nel Regno Unito.

4 - I modelli prodotti sono stati più di 100

Sono oltre 100 le varianti del walkman: tanto per citarne alcune, quelle a energia solare, resistenti all'acqua, a doppio nastro, con telecomandi e a doppia presa per due cuffie per ascoltare musica in coppia.

5 - La produzione del walkman è cessata nel 2010

Nel 2014 il film "Guardiani della Galassia" ha riproposto un vecchio walkman grazie al quale il protagonista della pellicola riusciva a salvarsi. I prezzi dei vecchi walkman si sono così impennati sul mercato dell'usato.

(Photo Getty Images)