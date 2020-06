Tornare in ufficio post smart working: 3 mosse per evitare un trauma

Stiamo tornando alla vita di tutti i giorni, tra uscite, gite fuoriporta o semplicemente a contatti con i nostri cari più lontani. Ed è così anche per quanto riguarda il lavoro: gli uffici stanno lentamente riaprendo tra sanificazioni e distanziamento, per permettere a tutti di tornare a lavorare sul posto. Diremo addio al lavoro da casa, quello seduti davanti al pc dal salotto, che ci ha accompagnato negli ultimi mesi.

Secondo diverse ricerche lo smartworking ha portato a un miglioramento delle performance e dei risultati, oltre che della qualità della vita del dipendente. In tanti, infatti, hanno sperimentato i vantaggi del lavoro agile, tra cui: nessun costo di trasporto, puntare la sveglia più tardi, risparmiare tempo ed energie che sono andati a concentrarsi appunto in performance lavorative migliori.

Ecco perché, non tutti sono entusiasti di tornare fisicamente in ufficio. Ma bisogna farsi forza! Ecco quindi tre consigli utili per evitare lo stress e affrontare il rientro nella giusta prospettiva.

Questione di routine

Fino a tre mesi fa, siamo sempre andati a lavorare in ufficio e, anche se adesso ci sembra di aver perso l'abitudine, ci riadatteremo molto più velocemente di quanto pensiamo. Quella sensazione di smarrimento svanirà dopo alcuni giorni, il tempo di riabituarvi alla normalità. Secondo la scienza infatti, il cervello umano impiega due settimane ad adattarsi ad una nuova routine e prendere il ritmo. Importante è anche focalizzarsi su quegli aspetti del solito tran-tran che in realtà ci sono mancati. Un esempio? La pausa caffè!

Il contatto con i colleghi

L'aspetto umano è quello che più ci è mancato durante i mesi di isolamento ed è su questo che dovremmo maggiormente concentrarci. Riaprirsi al mondo è fondamentale, per se stessi come per i risultati lavorativi. Un confronto diretto è ciò che permette di esprimersi al meglio e trovare, insieme, le idee migliori. Ci sarà spazio poi anche per le risate più sincere, che difficilmente avvenivano lavorando da casa.

Rimettersi in forma

Tornando in ufficio ci muoveremo di più, cammineremo, saremo attivi e soprattutto eviteremo la pericolosissima vicinanza con la dispensa di casa. Insomma taglieremo tutti quegli sgarri o abitudini alimentari poco sane a cui ci siamo lasciati andare lavorando da casa.