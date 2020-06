Voler piacere a tutti rende infelici. Ecco la conferma

Essere amati dal proprio partner, ammirati al lavoro, gratificati dagli amici è una cosa normalissima. Ognuno di noi prova piacere nel piacere. L'approvazione degli altri è necessaria per stare bene con noi stessi ed essere felici. C'è un però: quando questo atteggiamento diventa ingombrante, e abbiamo la necessità di piacere a tutti nessuno escluso, allora potremmo avere qualche problema.

Il confine è molto sottile, ma c'è e bisogna fare attenzione a non oltrepassarlo. Le persone che vivono solo in funzione dell'altro e della sua approvazione, potrebbero essere infelici. E a dirlo è la psicologia. Perché? Prima di tutto, quando vogliamo piacere a chiunque in maniera indiscriminata in tutti i campi della nostra vita, tendiamo a manipolare i nostri comportamenti in base a quello che l'altro si aspetta, rischiando di essere poco autentici e non riconoscendosi nelle proprie azioni. È come se mettessimo una maschera e questa potrebbe ledere le relazioni che abbiamo instaurato.

Il conflitto con noi stessi è dietro l'angolo. Se quello che facciamo non coincide con quello che gli altri pensano di noi, potremmo avere difficoltà, tenderemo a sentirci tristi e di malumore, faremo fatica e l'immagine di perfezione che ci siamo creati potrebbe andare in mille pezzi.

Se quello che mostriamo non coincide con quello che realmente siamo, gli altri potrebbero farsi un'idea sbagliata di noi. La loro aspettativa sarà alta e tenderanno a chiudere sempre di più. Questo potrebbe generare una sensazione di inadeguatezza, potremmo sentirci incompresi e soli.

La necessità di essere qualcosa che non siamo di fronte agli altri potrebbe scatenare solo delusioni. Tenderemo a chiedere lo stesso trattamento che diamo e se questo aspetto non viene soddisfatto, creeremo dentro di noi solo frustrazione.

In sintesi, per piacere agli altri prima di tutti dobbiamo piacere a noi stessi. Questa è l'unica via per essere sempre sinceri e sentirsi amati.

(Foto Getty Images)