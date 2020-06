La dieta del gelato fa dimagrire? Finalmente ecco la risposta!

Arriva l’estate, la voglia di essere in forma aumenta, così come la tentazione di un buon gelato. E nasce così la dieta del gelato, che promette di far felice il palato e non appesantire il girovita. Ma in cosa consiste esattamente questa dieta e soprattutto, è davvero efficace? Ecco le risposte del sito greenme.it.

Un gelato a pranzo

La dieta del gelato consiste nel sostituire il pranzo con un gelato, naturalmente non di dimensioni imponenti e se possibile, al gusto di frutta (i gusti alle creme infatti contengono mediamente più calorie). Inoltre, sarebbe bene mangiare un gelato naturale, preparato in casa, perché meno ricco di zuccheri. L’ideale sarebbe quello di dolcificare il gelato realizzato in casa con lo sciroppo di agave o di acero, evitando lo zucchero. Durante la giornata, l’alimentazione dovrà essere la più variata possibile, bilanciando proteine, grassi e carboidrati. Un ottimo (e dietetico) sostituto del gelato può essere un frullato di fettine di banana surgelate con un cucchiaino di cacao in polvere o con un po’ di fragole e lamponi.

Le calorie del gelato

- Gelato al cioccolato: 240 calorie per 100 grammi

- Gelato alla vaniglia: 180 calorie per 100 grammi

- Gelato alla nocciola: 185 calorie per 100 grammi

- Gelato al pistacchio: 200 calorie per 100 grammi

- Gelato al cocco: 240 calorie per 100 grammi

- Gelato al fior di latte: 218 calorie per 100 grammi

- Gelato al latte di soia: 102 calorie per 100 grammi

- Gelato alla fragola: 120 calorie per 100 grammi

- Gelato al limone: 130 calorie per 100 grammi

- Gelato alla frutta: 130 calorie per 100 grammi