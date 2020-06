Gli uomini con la chitarra sono i più affascinanti. Lo dice la scienza!

Sono gli uomini con la chitarra i più affascinanti. Rassegnatevi, dunque, suonatori di pianoforte, violino o batteria. Con i chitarristi è davvero impossibile competere.

A dirlo adesso è la scienza. Così, quello che sembrava un luogo comune (tutte le ragazze si innamorano sempre del chitarrista di una band, o di chi comunque imbraccia la chitarra quando si trova in compagnia) è stato adesso confermato da due serissimi studi scientifici.

Il primo è dell'Università della Bretagna del Sud, che ha pubblicato i risultati del suo studio sulla rivista "Pyschology of Music" ed è stato condotto su un campione di circa 300 donne. A tutte costoro un uomo ha chiesto il numero di telefono e un appuntamento. L'uomo era sempre lo stesso, ma si presentava ad alcune con una custodia per chitarra, ad altre con una borsa sportiva, ad altre ancora a mani vuote. Ebbene: il numero più alto di appuntamenti è stato raggiunto quando l'uomo aveva con sé la custodia per chitarra.

Secondo lo studio, la chitarra denoterebbe talento musicale, dunque intelligenza più sviluppata, dunque patrimonio genetico migliore. E anche, un po' più superficialmente, lo strumento farebbe ipotizzare un'immagine da rock star, quindi un universo di successo e ricchezza.



Uno studio israeliano, pubblicato su "Letters on Evolutionary Behavioral Science", ha invece creato due profili Facebook di uno stesso uomo. L'unica differenza era la foto del profilo: una in cui l'uomo aveva una chitarra, l'altra in cui era senza. Da ciascun profilo sono state inviate delle richieste di amicizia a 50 diverse donne, sempre con lo stesso testo: «Ehi, come va? Mi piace la tua foto». Ebbene, il 28% ha risposto positivamente alla richiesta di amicizia del profilo in cui la chitarra era in foto. Solo il 10% ha risposto positivamente all'invito del profilo con foto senza chitarra.

Per ora si tratta dei primi studi sul campo. Il prossimo passo? Valutare se, oltre a mostrarsi con una chitarra, bisogna anche dimostrare di saper suonare lo strumento.