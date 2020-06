Succoso, solare e gustoso: tutte le tentazioni del melone

Esistono quelli a polpa bianca, con la buccia verde o gialla, e quelli a polpa gialla o arancione, retati o lisci. Stiamo parlando del melone, il frutto (o meglio la verdura, perché fa parte della famiglia delle cucurbitacee) che troneggia sulle nostre tavole in estate. Un alimento gustoso e succoso, che fa molto bene alla salute, oltre che alle papille gustative. È finalmente arrivata la stagione per mangiarli in tutta la loro dolcezza.

L'Italia vanta una grande produzione di meloni, imbattibili per gusto e bontà. Tante varietà, ognuna con le sue caratteristiche, che ci danno il pieno di freschezza quando la temperatura inizia a salire. Come non menzionare il Melone Mantovano, riconosciuto dal 2013 con il marchio di indicazione Geografica Protetta IGP. Il melone di Mantova IGP è rappresentato da tre tipologie di frutto: liscio, retato e retato con fetta. Il sapore è senza eguali, la consistenza croccante e morbida allo stesso tempo... insomma, una vera e propria eccellenza made in Italy.

Da nord a sud, il melone italiano è apprezzato da tutti e per mangiarlo in modo alternativo, ecco tre ricette buonissime.

Crema al caffè con sferette di melone.

Ingredienti:

- 250 g Latte

- 80 g Zucchero

- 8 g Gelatina alimentare in fogli

- 1 Baccello di vaniglia

- Caffè in chicchi

- 150 g Panna

- 10 g Caffè liofilizzato

- Mezzo melone

- Liquore all'anice

Per preparare la crema al caffè con sferette di melone, per prima cosa bisogna ammollare la gelatina in acqua fredda. In un contenitore, versate il latte, lo zucchero, il caffè e mezzo baccello di vaniglia. Mettete sul fuoco e portate il composto a quasi bollitura (circa 80 gradi). A questo punto unite la gelatina e girate fino al suo scioglimento completo. Nel frattempo che aspettate che il composto si intiepidisca, montate la panna e fate delle palline di melone. Profumate il composto di latte con un po' di liquore all'anice e mettete a bagnomaria con acqua e ghiaccio. A questo punto, unite la panna montata poi prendete delle tazze ghiacciate, mettete qualche pallina di melone in fondo e aggiungete il composto con latte e panna, e lasciate in frigo per tre ore. Alla fine, decorate con altre palline di melone, altra panna e qualche chicco di caffè.

Melone e more con miele

Ingredienti:

- 450 g Polpa di melone

- Miele di acacia

- 250 g More

La preparazione del melone e more con miele è facilissima. Tagliate il melone a fette sottili, disponetele su un piatto insieme alle more e cospargete sopra il miele. Mescolate e gustate subito.

Zuppetta di melone e frutta con gelato allo zenzero

Ingredienti:

- 500 g polpa di melone

- 100 g lamponi, di mirtilli, di fragoline di bosco

- 50 g panna fresca

- 3 tuorli

- 1 limone

- maizena

- 200 g di latte

- 95 g zucchero

- 30 g latte condensato

- 2 prugne e 1 pesca

- zenzero fresco

Mettete nella centrifuga la polpa del melone con il succo di limone, posizionate in frigo per 3 ore. Poi battete i tuorli con metà dello zucchero, aggiungete mezzo cucchiaino di maizena e un cucchiaino di zenzero grattugiato. Portate a bollitura lo zucchero rimasto, il latte e la panna. Successivamente versate questo composto sui tuorli, stemperate e mettete nuovamente sul fuoco fino ad arrivare a 85 gradi. Quando sarà spento, aggiungete il latte condensato e mettete nella gelatiera. Prendete una ciotola e mettete tutta la frutta (le pesche e le prugne a pezzetti), posizionate qualche pallina di gelato e il succo di melone conservato nel frigo.

(Foto Getty Images)