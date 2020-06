Ecco le 7 informazioni… da non cercare mai su Google!

I motori di ricerca sono utilissimi e ci aiutano a semplificare la nostra vita. A patto di… non esagerare, cercando informazioni che non ci sarebbero d’aiuto, anzi… Ecco, secondo il sito purewow.com, cosa sarebbe bene non cercare mai su Google e affini.

I sintomi delle malattie

Rischiate di preoccuparvi terribilmente, senza alcun reale motivo. E crederete di soffrire di morbi gravissimi…

Gli ex partner

Perché darsi ancora la pena di cercarli? Ignorateli. Anche sui motori di ricerca.

Gli stipendi dei vostri colleghi

Se sono loro a rivelarveli, bene. Altrimenti rischiate di fare gaffe alla prossima cena aziendale, dopo un bicchiere di troppo…

Il finale delle vostre serie tv preferite

Perché rovinarvi l’attesa e la suspense, scoprendo già tutto in anticipo? E soprattutto… mai rovinare la sorpresa anche agli amici, spifferando cosa accadrà.

Gli orari di cinema e teatri

Molto spesso, sono sbagliati.

Il prezzo di un oggetto che avete già comprato

Si rischia una bella delusione…

Richieste impossibili

È vero, si trovano pagine e pagine di risultati per richieste come “Perdere 10 chili in una settimana” o “Diventare miliardario in tre mesi”, ma saranno mai veritiere?