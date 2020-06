Vuoi sembrare più slanciata? Vestiti così

Apparire più snelle è possibile. I vestiti possono essere un preziosissimo alleato per snellire la silhouette, l'importante è scegliere quelli giusti, quelli in grado di sfinare la figura e sottolineare i punti di forza di ognuno di noi. Sicuramente almeno una volta nella vita, ci sarà capitato di non sentirci a nostro agio dentro un paio di pantaloni, di sentirci impacciate e poco sicure. Vestirsi nel modo adeguato, anche per sembrare più magre, è il modo migliore per accettarsi e vivere con serenità le nostre misure... anche se non sono quelle di una modella.

Secondo alcuni stilisti e curatori di immagine, gli abiti che indossiamo raccontano chi siamo ed è per questo che vanno scelti con attenzione al fine di mostrare una figura più in forma. Ecco alcuni consigli da seguire per sembrare più magre.

Sì a capi scuri in contrasto a capi colorati. Si tende a pensare che gli abiti neri o blu snelliscano la figura, ed è vero. Quello che non è vero è che bisogna scegliere solo questi colori. Un outfit perfetto per apparire più snelle può essere realizzato abbinando, ad esempio, pantaloni neri con maglie colorate e accese. Non solo nero: usiamo anche il marrone, il bordeaux, il verde scuro, il grigio antracite: anche queste nuances aiutano la linea.

Sì ai vestiti color block, ovvero quelli formati da due blocchi di colore. Questi modelli tendono a ritagliare la silhouette. Sì anche alle linee verticali e diagonali. Bene inoltre le maglie con lo scollo a V: queste tendono a snellire la parte alta del corpo.

Da usare anche le maniche a tre quarti, che lasciano scoperti gli avambracci, tendenzialmente più magri delle altre parti, e donano alla figura una sensazione più asciutta. In generale, per apparire più magre è bene mostrare gli skinny bits, ovvero le parti più ossute del corpo, come: caviglie, polsi, clavicole, punto vita.

Anche gli abiti drappeggiati possono aiutare. Non te lo aspettavi, vero? E invece è così. Questo succede perché introducono linee diagonali che armonizzano tutta la figura. L'importante è che i drappeggi non siano troppo voluminosi e siano posti sotto il seno e nella parte bassa del corpo.

Nella scelta dell'outfit giusto per sembrare più snelle, bisognerebbe sempre seguire la regola del 40% - 60%, ovvero maglia corta e punto vita in evidenza.

Non usare mai più di 3 colori alla volta e non spezzare la figura con nuances diverse, che tendono ad abbassare e fanno sembrare più piene. Sì a culotte e guaine modellanti per gli abiti più stretti e sì alle scarpe con il tacco!

