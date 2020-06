Adotta un ciliegio e ricevi la frutta direttamente a casa

Tra i settori più colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia da Coronavirus ci sono quelli del turismo e dell’agricoltura. In quest’ultimo, in particolare, sono tantissime le iniziative messe in atto in questo periodo per sostenere soprattutto le piccole aziende agricole e dare così una mano ai contadini per cercare di risollevare la loro attività.

Tra queste c’è ad esempio “Adotta un ciliegio”, un’idea nata dall’azienda agricola Amidei di Vignola, in provincia di Modena, zona molto famosa proprio per le ciliegie. Chi desidera sostenere questa azienda non dovrà fare altro che visitare il sito www.adottaunciliegio.it e compilare un form: uno dei meravigliosi alberi coltivati ai piedi dell’Appennino emiliano verrà così adottato e porterà il nome della persona che ha deciso di prendersene cura.

La sottoscrizione costa 70 euro e consente di ritirare, oppure di ricevere direttamente a casa, anche entro 24 ore dalla raccolta, ben 10 chili di ciliegie, raccolte proprio dall’albero adottato. Nel caso in cui si decida di ritirare la frutta direttamente in azienda, i proprietari saranno ben felici di accompagnare i visitatori a esplorare il frutteto, dove potranno così vedere il proprio albero. È anche possibile seguirne le diverse fasi della crescita, sempre a distanza.

Aderendo a questa bellissima iniziativa, dunque, sarà possibile ricevere a casa dei frutti buonissimi con in quali preparare squisite confetture oppure dolci, senza contare il fatto che le ciliegie sono deliziose anche da mangiare da sole o, perché no, in una bella coppa di gelato alla crema.

(Credits: Foto di Wolfgang Claussen da Pixabay )