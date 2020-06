Pancia piatta per tutti con i 9 cibi detox

Una pancia piatta è il sogno di tutti. Ma spesso ritenzione idrica e gonfiore non rendono giustizia alle nostre silhouette. Per fortuna, alcuni cibi arrivano in soccorso. Eccoli, secondo donnamoderna.it.

Le mele

Vanno mangiate con la buccia (dunque meglio se provenienti da agricoltura biologica) e combattono la ritenzione idrica.

Lo yogurt

Quello con fermenti lattici vivi incrementa la flora intestinale, contribuendo così a una corretta digestione. Gli alimenti non fermentano nello stomaco e la pancia risulta piatta.

Il pompelmo

Quello rosa combatte i gonfiori, la cellulite e aiuta ad assottigliare il girovita. Bisogna però assumerne tre prima del pasto.

La menta

Combatte la fermentazione dei cibi e ha effetto sgonfiante. Per assumerla, fate bollire dieci foglie di menta in un litro e mezzo d’acqua, aggiungete il succo di un limone e la buccia grattugiata, un cetriolo frullato e due cucchiai di zenzero grattugiato. Quando la bevanda è fredda, è pronta. Va bevuta dopo i pasti.

Le spezie

Le più indicate sono l’aneto, lo zenzero, la noce moscata, lo zafferano. Ottimo anche il curry, mix di peperoncino, cumino, curcuma, senape, zenzero.

I finocchi

Aiutano a eliminare i liquidi in eccesso.

La papaya

Antinfiammatoria, antiossidante e battericida, è anche un frutto dai potenti effetti drenanti.

Gli asparagi

Ben noti per il loro effetto drenante e diuretico.

(Photo by Caglar Araz on Unsplash)