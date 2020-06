Carrello della spesa: il trucchetto per sbloccarlo senza moneta

Da piccoli eravamo capaci di infilarci qualsiasi cosa, da grandi abbiamo fatto numerosi tentativi, spesso vani, per riuscire a sbloccarlo senza fare uso della moneta. Di cosa stiamo parlando? Del carrello della spesa!

A distanza di anni ecco spiegato in questo breve video, ma utilissimo, un semplice trucchetto per sbloccare il carrello che troviamo al supermercato, ma senza inserire la moneta di turno, oppure l'apposito gettone.

Il segreto è sempre stato a portata di mano!

Non dovete far altro che inserire la parte arrotondata di una qualsiasi chiave, l'importante però, è che la circonferenza della chiave abbia la dimensione di una moneta da 50 centesimi oppure quella di 1 euro.

Unico aspetto negativo: questo escamotage non funziona con tutti i tipi di carrelli per la spesa, ma soprattutto ricordate che non tutte le chiavi sono uguali.

Alla prossima spesa al supermercato sapete cosa fare con il vostro carrello: provateci e magari sarete fortunati!

(Foto Getty Images)